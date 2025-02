Sábado tem bandeira vermelha e mar agitado em Capão da Canoa

O sábado (15) de praia é marcado por ventos fortes e mar agitado no Litoral Norte gaúcho . Pelo terceiro dia seguido foi colocado bandeira vermelha em Capão da Canoa, o que indica condição de perigo.

No final da manhã deste sábado o mar se apresentava revolto, com forte repuxo e ondas grandes. Segundo uma plataforma utilizada pelos guarda-vidas as ondas chegaram a uma altura de 1,5 metro. A média para o Litoral Norte é de 0,5 a 1 metro.