Um destino para quem gosta de história, tranquilidade, contato com a natureza e novas experiências: assim pode ser definida a Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, no sul do Estado. A cerca de 30 quilômetros da região central do município, o território é banhado pela Lagoa dos Patos e pode ser acessado após a passagem de duas pontes – também é possível chegar de barco. Para quem sai de Porto Alegre são 310 quilômetros de distância, um trajeto de aproximadamente quatro horas.