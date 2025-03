Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Como o rumo do mundo está completamente fora de qualquer capacidade de se fazer previsões, então as pessoas também andam mais desnorteadas do que o normal, voltando atrás nas promessas que fizeram. Compreenda.