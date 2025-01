Zagueiro renova com o Caxias até 2026

Lucas Cunha vai completar um ano no Caxias. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

Um dos poucos remanescentes da temporada passada, o zagueiro Lucas Cunha teve a prorrogação do seu contrato com o Caxias confirmada. O novo vínculo do jogador com o Grená vai até o dia 30 de outubro de 2026.

O jogador tinha contrato somente até o fim do Gauchão deste ano, mas atingiu a meta de partidas na temporada passada de acordo com a cláusula automática da renovação. Agora, ele segue para a disputa do Brasileiro da Série C, além da Copa do Brasil.

Lucas Cunha chegou ao Estádio Centenário como reforço para a Série C do ano passado. O atleta já conhece a competição, pois atuou pelo Vila Nova e São José.