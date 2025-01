João Fonseca deve entrar no top 100 do ranking mundial após campanha no Australian Open

João Fonseca estreou em Grand Slams. MARTIN KEEP / AFP

A boa campanha de João Fonseca, mesmo após a eliminação na segunda rodada do Australian Open, deve credenciar o brasileiro a entrar no top 100 do ranking da ATP. Atual número 112 do mundo, o jovem de 18 anos aguarda o fim da competição na Austrália para estar oficialmente entre os cem primeiros.

A próxima divulgação oficial da ATP deve ocorrer apenas na segunda-feira (27), imediatamente após o fim do torneio. No entanto, já é possível prever que o brasileiro vai ficar entre os 100.

Mesmo com a eliminação na segunda rodada para o italiano Lorenzo Sonego nesta quinta-feira (16), ele soma 80 pontos no ranking. O número é suficiente para que ele "fure" o top 100 da ATP pela primeira vez na carreira. No "live-ranking" (que não é oficial, mas leva em conta a pontuação em tempo real), ele aparece como o número 98.

O único que pode "roubar" essa posição de João é o norte-americano Learner Tien que, até o momento, segue no Aberto da Austrália. Ainda assim, caso isso ocorresse, o brasileiro ficaria com o 99º lugar.

O resultado já torna Fonseca o segundo melhor brasileiro no ranking da ATP, atrás apenas de Thiago Wild, 76º. Momentaneamente, Thiago Monteiro ocupa a 99ª colocação.