Porto Alegre ainda tem sinaleiras fora de operação, árvores caídas, fios soltos e falta de luz após temporal

Um dia depois do temporal que atingiu Porto Alegre, a cidade ainda enfrenta os impactos dos estragos. Parte dos moradores da Capital está sem luz desde o final da tarde de segunda-feira (31), há sinaleiras fora de operação, árvores caídas e fios soltos.

Além disso, 45 sinaleiras estavam fora de operação no início da manhã e 14 locais seguiam isolados em razão de fios energizados caídos sobre a rua.

Sinaleiras fora de operação

O cruzamento da Avenida Plínio Brasil Milano com a Carlos Gomes está com sinaleira fora de operação, causando transtornos aos motoristas.

As equipes de fiscalização e manutenção da EPTC foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários, onde já finalizaram 60 ocorrências no trânsito.