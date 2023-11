O Muro da Mauá e o sistema de diques protegeram Porto Alegre nesta semana, na maior enchente do Guaíba desde 1941. Na terça-feira, o rio atingiu a marca de 3m46cm no Cais Mauá, o que representa 46 centímetros acima da cota de inundação. Com as comportas fechadas, o Centro Histórico ficou seco.