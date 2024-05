O principal ponto de ligação entre Porto Alegre e Cachoeirinha segue interrompido em razão da força da água do Rio Gravataí. O limite entre os municípios, no encontro entre as avenidas Assis Brasil, na Capital, e General Flores da Cunha está tomado pela água. O local, que antes abrigava duas pistas separadas por um canteiro central, parece os tradicionais açudes que marcam a paisagem de localidades do Interior.