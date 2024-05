Um grupo de hidrólogos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS publicou, às 9h desta sexta-feira (3), um alerta de risco no qual recomenda que as autoridades preparem evacuação em diversos bairros de Porto Alegre, diante do “desenvolvimento de um cenário crítico nas próximas horas e dias”. O pedido dos especialistas é para preparação, não para evacuação imediata de todos os trechos destacados.