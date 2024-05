O boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado no final da tarde desta sexta-feira (3), aponta que 32.248 pessoas estão fora de casa em decorrência da chuva no Estado. São 24.080 desalojados, que estão em casas de amigos e familiares, e 8.168 desabrigados. Pelo menos 68 pessoas seguem desaparecidas.