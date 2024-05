A situação vivida na Granja Ferraboli, em Anta Gorda, no Vale do Taquari, se multiplica nas propriedades que trabalham com a atividade leiteira. A impossibilidade de acesso às propriedades rurais, associadas à falta de luz, água e ração, faz com que produtores de leite reduzam o número de ordenhas diárias ou até mesmo tenham de jogar fora produto que não pôde ser entregue.