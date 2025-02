Por que esgotamento de recursos do Plano Safra é ainda mais preocupante para o RS

A notícia do esgotamento de recursos do Plano Safra 2024/2025 chegou ao produtor rural gaúcho como um balde de água fria. Nas últimas semanas, entidades e parlamentares gaúchos ligados ao agronegócio buscavam, em Brasília, medidas que dessem fôlego às dívidas no campo, que se acumulam, safra frustrada após safra frustrada, no Estado. Com o anúncio do congelamento de novas contratações de financiamentos subvencionados feito pelo Tesouro Nacional nesta sexta-feira (21), fica, agora, a apreensão entre o setor produtivo de que não haverá recurso para o pleito de prorrogação dos passivos de anos anteriores.