Vaca bate recorde de produção de leite em feira no noroeste gaúcho

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A 9ª edição da Expoagro Cotricampo vai ficar para a história da Cabanha Ventana, localizada em Boa Vista do Incra, no noroeste gaúcho. Com 71,61 quilos de leite produzidos em 24 horas, uma das vacas da propriedade bateu o recorde sul-americano de produção da raça jersey durante a feira. Até então, a marca histórica era de 66 quilos, em 2012.