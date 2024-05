A nova ponte do Guaíba está sendo novamente fechada. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (3) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e será mantida por tempo indeterminado. De acordo com a autarquia, a água do Rio Jacuí já está batendo na estrutura do acesso elevado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) mantém patrulhamento para segurança na região.