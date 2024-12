Bombeiros fazem operação para resgatar bovino que caiu em vala em Passo Fundo

Um bovino foi resgatado depois de ficar preso em uma vala no bairro Morada do Sol, em Passo Fundo. A operação de retirada foi por volta das 8h30min desta quinta-feira (26), na Rua Nagipe Kraide.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi chamada pelo proprietário do animal. Ele relatou que o bovino fugiu da propriedade por volta das 15h de quarta-feira (25) e só foi localizado nesta manhã, já dentro da vala.

— Escavamos ao redor pois o animal estava com dificuldade de respiração . Depois montamos um sistema de distribuição múltipla de força para fazer a retirada — conta o sargento do Corpo de Bombeiros, Ederson Campos Lopes.

Participaram da operação três integrantes do Corpo de Bombeiros, além do proprietário do animal. O bovino retornou à propriedade após apresentar estar saudável e sem lesões aparentes.