Empresa brincou nas redes sociais com a quantidade de ovos do sanduíche: 40, quantidade que Gracyanne afirmou comer diariamente.

Patrocinador do BBB 25, o McDonald's entrou na brincadeira e turbinou um de seus sanduíches em post nas redes sociais, o Egg Burger , inspirado pelos hábitos alimentadores da sister Gracyanne Barbosa .

Ao entrar no reality show, a musa fitness alertou que come 40 ovos por dia. No primeiro dia de casa, a sister comeu nove.