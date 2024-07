Recuperação pós-enchente Notícia

Margareth Menezes anuncia investimento de R$ 60 milhões no setor cultural do RS

Ministra da Cultura apresentou a iniciativa em coletiva realizada no Mercado Público de Porto Alegre nesta quarta-feira. A quantia do governo federal será distribuída em ações como bolsas destinadas a agentes e pontos culturais do Estado