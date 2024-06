O relatório produzido para traçar um panorama dos impactos da enchente no setor cultural do Rio Grande do Sul foi apresentado nesta terça-feira (11) na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado. Foram obtidas 1.868 respostas até o dia 28 de maio para entender como os profissionais da cultura e instituições culturais tiveram seus trabalhos afetados.