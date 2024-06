Os proprietários do Fuga Bar do 4º Distrito já estão acostumados com alagamentos. Sempre que uma chuva um pouco mais intensa cai sobre Porto Alegre, a água invade o espaço, que fica na Rua Álvaro Chaves, 91, no bairro Floresta. Porém, a enchente de maio fugiu do já problemático cotidiano do local — foi, pelo menos, três vezes pior do que o esperado pelos sócios da casa.