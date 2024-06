Os quatro estúdios do complexo Audio Porto, situado no terceiro andar da Fábrica do Futuro, no bairro Floresta, que integra o 4º Distrito de Porto Alegre, foram poupados da enchente. A água ficou apenas no térreo. Porém, no último dia 18, três novas salas de ensaio e gravação seriam inauguradas, e essas estavam situadas no primeiro piso. Antes de estrearem, já estavam debaixo d'água.