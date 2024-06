Para registrar o momento trágico pelo qual o Rio Grande do Sul está passando, são necessários textos, fotos, vídeos, vozes e desenhos. Sim, desenhos. Afinal, com eles é possível expressar o que outras mídias às vezes não conseguem. Esta variedade de linguagens que se complementam está deixando eternizado este doloroso capítulo da saga gaúcha — para que talvez no futuro os mesmos erros não sejam repetidos.