Há quase um mês, está fazendo parte do cotidiano do gaúcho olhar para as casas e enxergar a marca de onde a água da enchente atingiu. Estas manchas marrons, que são recordação da maior tragédia climática do Estado, se dependerem de uma iniciativa promovida pelo artista urbano Jotape Pax, não ficarão mais impressas nas residências por muito tempo.