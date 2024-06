Na sala de recepção do Teatro Nilton Filho, que fica no coração do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, ainda é possível perceber que as coisas não estão em seus devidos lugares. O estrago que a enchente deixou não é fácil de ser vencido. Por ali, existe um banco estofado de madeira, surrado depois da batalha aquática e perdido no espaço, sem o seu companheiro de anos, um piano Burmeister, que ficou submerso com o 1m50cm de uma água pútrida, que o calou.