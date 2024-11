Do rádio ao teatro Notícia

Zé Adão Barbosa relembra lugares e personagens na peça "Histórias de um Porto Alegre": "Sou tri bairrista"

Ator e diretor estreia o espetáculo nesta quarta-feira no Teatro do Instituto Goethe, dentro da programação do 31º Porto Alegre em Cena

26/11/2024 - 16h43min Atualizada em 26/11/2024 - 17h56min Compartilhar Compartilhar