Porto Alegre em Cena abre edição histórica com programação 100% gaúcha

A 31ª edição do Porto Alegre em Cena estava praticamente pronta quando a água da enchente de maio começou a invadir as ruas da Capital. O planejamento dava conta de uma temporada grandiosa, com número elevado de espetáculos internacionais e o retorno do festival ao seu mês tradicional, setembro — as duas últimas edições foram realizadas em etapas que ocorriam em meses distintos do ano. Mas a chuva não ligou para os planos, e em poucos dias artistas viraram flagelados, palcos foram tomados pela inundação e importantes companhias artísticas da cidade tiveram seus espaços encharcados.