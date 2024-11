Porto Alegre terá apresentações gratuitas de teatro para público adulto e infantil

A Mostra Tri de Teatro vai reunir, no próximo final de semana, as comédias Terapia de Casal e Terapia Colorida e a montagem infantil Adivinha o Que É, da autora e diretora Juliana Barros. Com entrada gratuita, as apresentações serão na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307), dias 23 e 24 de novembro (confira os horários abaixo). O projeto foi contemplado no programa Bolsa Funarte de Apoio à Ações Artísticas Continuadas 2024 – Dentro do Programa Retomada Cultural RS.