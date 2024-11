Morreu nesta terça-feira (19) o dramaturgo, contista e romancista gaúcho Julio Zanotta, aos 74 anos. Ele foi um autor de peças contundentes e um dos fundadores do grupo teatral Ói Nóis Aqui Traveiz. Também foi livreiro e, entre 1994 e 1997, presidente da Câmara Rio-grandense do Livro. Na década de 1970, foi exilado pela ditadura militar, sendo forçado a deixar o Brasil. Mais tarde, no início dos anos 2000, recebeu a anistia política.