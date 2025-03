Arte, vinho e cultura italiana: Pipa Parade Festival ocorre no dia 22, em Bento Gonçalves

Pipas no shopping Villagio, em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Reunindo as obras de arte desta que é a maior exposição de arte ao ar livre da Serra, o Pipa Parade Festival ocorre no dia 22, em Bento Gonçalves. O evento, que integra a programação do Bento em Vindima, ocorre das 14h às 19h, na Trattoria Mamma Gema. Além da arte, a experiência fica completa com vinhos de vinícolas da Serra e a gastronomia assinada pelo chef Altemir Pessali.

Ao chegarem no evento, os participantes receberão uma taça personalizada para degustação e poderão escolher até sete vinhos da sua preferência. As vinícolas confirmadas são Miolo, Casa Perini, Aurora, Salton e Nova Aliança. Além disso, escolhem três opções de gastronomia nas estações: massa do Mamma Gema, pizza do Pizza Entre Vinhos e carne do Primo Camilo.

Os ingressos podem ser adquiridos no site do projeto. Eles estão sendo vendidos a R$ 250 no lote promocional. Crianças até quatro anos não pagam.

O evento é uma realização da empresa Wine Locals e conta com o apoio da prefeitura de Bento Gonçalves, Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da Região Uva e Vinho (Segh), Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Somos RS, Sebrae e União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra).

Exposição na Serra celebrou os 150 anos da imigração italiana no RS

Com um roteiro que percorreu 10 cidades da Serra, a exposição ao ar livre Pipa Parade nasceu como uma homenagem à vindima e aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. As barricas, pintadas por artistas residentes na Serra, ficaram expostas até sexta-feira (7), com o objetivo de unir as rotas turísticas das Hortênsias e da Uva e Vinho.

A ideia surgiu durante a enchente no RS, em maio de 2024. Conforme um dos sócios da Wine Locals, Matheus Vigel, precisava-se de um fato novo para poder movimentar a região e unir a Serra. O período da vindima, importante para ambas as regiões, foi o escolhido para a realização do projeto cultural.

A escolha pelas pipas foi pela relação da uva e do vinho com a região serrana e com a imigração italiana. A inspiração veio de exposições fora do Brasil, principalmente em Mendoza, na Argentina, região conhecida pela vitivinicultura.

A curadoria da mostra foi do artista André Venzon, que selecionou os 30 artistas gaúchos participantes do projeto. A Pipa Parade teve 30 pontos de exposição espalhados pelos municípios de Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, Pinto Bandeira, Caxias do Sul, São Francisco de Paula, Monte Belo do Sul, Gramado, Canela e Flores da Cunha.