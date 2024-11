O filme Ainda Estou Aqui é uma adaptação cinematográfica do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. Na obra, lançada em 2015, ele conta a história de sua família. O longa, dirigido por Walter Salles, foi escolhido como representante do Brasil no Oscar. Além disso, já ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores no país.