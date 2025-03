Companhia de Ópera do RS lança coro lírico profissional com 40 vozes

Certa vez, escrevi sobre como o Rio Grande do Sul se tornou uma "fábrica de cantores", atraindo talentos do Brasil inteiro. O texto falava da Companhia de Ópera do RS (Cors), fundada em 2022, e do projeto de formação liderado pela instituição com o apoio do Estado. Agora, volto com novidades.

São boas notícias na área cultural.

Acaba de ser criado o Coro Lírico da Cors, primeiro do gênero focado em ópera em território gaúcho. O grupo conta com 40 cantores e cantoras profissionais, entre sopranos, contraltos, tenores e barítonos. As vozes emocionam e merecem ser ouvidas.

Veja os bastidores de um dos ensaios

Jamais esqueçamos: Erico Verissimo, nosso maior escritor, costumava dizer, em suas viagens pelo mundo, que vinha de uma terra onde havia uma orquestra (a Ospa). Agora, temos muito mais: o coro sinfônico da Ospa, outras orquestras, uma Companhia de Ópera e o Coro Lírico. Não é pouco.

— É um sonho realizado — resume o maestro do Coro, Sergio Sisto.

A estreia será no fim de março, com o espetáculo Turandot, que marcará a abertura oficial do Teatro Simões Lopes Neto e a conclusão do tão esperado Multipaco Eva Sopher, do Theatro São Pedro.

Na última semana, tive a honra e o privilégio de acompanhar um dos ensaios, a convite de Flávio. Foi emocionante ouvir as vozes em uníssono e, literalmente, vibrar com elas. Um coro é a música feita a partir do corpo, sem intermediários. É arte em estado puro e, na ópera, representa a "voz do povo".

Como Verissimo, me senti orgulhosa. Sinta-se você também.

O grupo com Flávio Leite (à frente), um dos fundadores da Cors. Vitoria Proenca / Divulgação

Um coro lírico é a alma de um espetáculo. São muitas vozes unidas, vibrando e ressoando para expressar as emoções do público. É isso o que o coro representa: a voz do povo em uma encenação de ópera FLÁVIO LEITE Um dos idealizadores e fundadores da Companhia de Ópera do RS

A estreia

Realizada pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) e pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), a ópera Turandot, de Giacomo Puccini, será apresentada nos dias 29 a 31 de março, com a participação do Coro Lírico.

Os ingressos para o público em geral esgotaram-se em quatro horas (pasme!). Ainda há vagas para PCDs e pessoas com obesidade. Confira no site do Theatro São Pedro.