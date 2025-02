Edwin Luisi, que interpreta personagem apaixonado pela cidade de Gramado, e Arlete Salles contracenam em "Ninguém Dirá que É Tarde Demais". Guga Melgar / Divulgação

Pedro Medina tinha o sonho de desenvolver uma peça em que pudesse estar lado a lado com sua avó, que é ninguém menos que Arlete Salles.

E conseguiu com a comédia Ninguém Dirá que É Tarde Demais, que será apresentada em Porto Alegre desta quarta (19) a sexta-feira (21), no Salão de Atos da PUCRS, e em Novo Hamburgo no domingo (23) no Teatro Feevale (veja detalhes sobre ingressos ao final do texto).

Com direção de Amir Haddad, um dos mais reconhecidos encenadores do Brasil, a montagem foi inspirada na canção Último Romance, da banda Los Hermanos, e narra a história de Luiza (Arlete) e Felipe (Edwin Luisi), que são vizinhos de prédios diferentes.

Durante a pandemia, ambos começam a implicar um com o outro, mas sem se conhecer. Um dia, porém, eles precisam sair à rua, com máscara e álcool gel, e se encontram, sem saber a identidade um do outro. A partir de então, a dupla septuagenária começa a se envolver.

Em paralelo a esta trama, Luiza recebe em casa, em meio à quarentena, o neto Márcio (Medina). Já Felipe, por problemas financeiros, está morando com o filho Mauro, que é vivido por Alexandre Barbalho — filho de Arlete e pai de Pedro fora dos palcos.

"Ninguém Dirá que É Tarde Demais" terá sessões em Porto Alegre e Novo Hamburgo. Guga Melgar / Divulgação

Sonho realizado

Ou seja, é um encontro de família no palco, com o propósito de contar a história na perspectiva do humor, da tolerância e do amor. E esta reunião de parentes ainda tem Lucio Mauro Filho, enteado de Arlete, irmão de Alexandre e tio de Pedro, que assina a direção musical do espetáculo ao lado de Máximo Cutrim.

— Está sendo uma experiência linda, porque é um sonho realizado estar no palco com meu filho e meu neto — vibra Arlete, em entrevista a Zero Hora. — Era um desejo nosso, um desejo muito grande. E a gente não pensou que pudesse ter um resultado tão bonito.

Arlete considera a resposta do público "maravilhosa":

— É quase raro, em teatro, o que está acontecendo com nosso espetáculo.

Mais de 300 mil espectadores

Esta resposta pode ser medida em números. Entre exibições virtuais e presenciais, a peça, que foi concebida na pandemia, contabiliza um público de mais de 300 mil pessoas.

Um sucesso, mas que está com os dias contados: estas são as apresentações finais do espetáculo que, depois da turnê pelo Rio Grande do Sul, vai para a sua despedida no Rio de Janeiro.

— Fica uma pontinha de tristeza, porque partir sempre é difícil, ainda mais depois de uma coisa que foi muito boa. Jamais vou esquecer as plateias que conheci com esse trabalho. E olha que eu já trabalhei muito — destaca Arlete, aos 86 anos de idade e 65 de carreira.

Alexandre Barbalho, Edwin Luisi, Arlete Salles e Pedro Medina agradecem ao público ao final de sessão de "Ninguém Dirá que É Tarde Demais". Guga Melgar / Divulgação

Amor na terceira idade

O objetivo de Pedro Medina era fazer uma peça com a sua avó. O seu projeto inicial, porém, não foi para a frente. Mas, ao comentar com a produtora Rose Dalney de sua vontade, ela o apresentou a ideia de um espetáculo que estava sendo desenvolvido por ela, Túlio Rivadávia e Marcio Sam sobre amor na terceira idade.

Arlete seria perfeita para protagonizar. Deu match. E o neto da icônica atriz ainda foi convidado para escrever o espetáculo, além de atuar. Medina observa:

— Juntar a família para fazer a peça foi muito natural, o que se deu pelas circunstâncias e pelo nosso desejo de estar juntos. Depois, acabamos convidando o Edwin, que é um amigo muito querido. Por mais que tenhamos a pandemia como pano de fundo, é um espetáculo leve e sensível. É uma comédia romântica muito particular.

Novo projeto na TV Globo

O neto de Arlete conta que durante os ensaios, ainda em 2020, a matriarca bateu em sua perna e disse: "Olha, não gosto de ator fraquinho, não". Medina, bem-humorado, diz que sentiu a pressão nas alturas e pensou que teria que entregar uma atuação que orgulhasse a avó.

— Neste momento, ela estabeleceu um sarrafo lá em cima (risos). E isso é incrível, porque ela entra com uma força, um jogo de cena, e não tem como entrar fraco mesmo, não. Tem que entrar lá em cima e é muito emocionante. Ela tem uma força e uma absoluta disponibilidade — destaca o ator e dramaturgo.

Aos risos, Arlete garante:

— Ele não é um ator fraco, não. Vocês vão vê-lo no palco. O Pedro é uma pessoa bacana, e a gente se dá bem. A nossa família é funcional, graças a Deus. É claro que perrengues podem existir, mas as alegrias são maiores.

A atriz diz que, após a turnê, vai tirar um tempo para descansar. Mas por apenas um mês. Logo depois, emenda um novo projeto na TV Globo. O nome e o formato da atração, por enquanto, ela guarda segredo.

Ninguém Dirá que É Tarde Demais

Em Porto Alegre

Desta quarta (19) a sexta-feira (21) , às 21h, no Salão de Atos da PUCRS (Avenida Ipiranga, 6.681, bairro Partenon)

, às 21h, no Salão de Atos da PUCRS (Avenida Ipiranga, 6.681, bairro Partenon) Ingressos a partir de R$ 39 (mezanino)

a partir de R$ 39 (mezanino) Ponto de venda sem taxa: PUC Store (Avenida Ipiranga, 6.681), das 8h às 17h. Ponto de venda com taxa: pela plataforma Blue Ticket

PUC Store (Avenida Ipiranga, 6.681), das 8h às 17h. pela plataforma Duração: 100 minutos. Classificação: 12 anos

Desconto de 50% para sócios do Clube do Assinante e acompanhante sobre o valor inteiro

Em Novo Hamburgo