Após 22 anos de obras, Teatro Italiano do Multipalco será inaugurado em março de 2025

Governador Eduardo Leite fez anúncio da data de inauguração do Teatro Italiano, que ainda está em obras. Vítor Rosa / Secom

Última etapa para a conclusão completa do Complexo Multipalco, em Porto Alegre, o Teatro Italiano será inaugurado oficialmente no dia 27 de março de 2025. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (5) pelo governador Eduardo Leite, em cerimônia sediada no espaço que ainda está em obras.

Anexo ao Theatro São Pedro, o Multipalco é um prédio de quatro andares abaixo do nível da rua, com diversas salas para apresentações artísticas e ensaios. As obras do complexo se iniciaram em 2003, enfrentando atrasos e demoras, processo que levou 22 anos. Juntos, o São Pedro e o Multipalco somam 25 mil metros quadrados, formando um dos maiores centros culturais da América Latina.

— As manifestações culturais são o que nos faz terem sentimento de povo. Precisamos atrair e reter talentos no nosso Estado, o que é desafiador por causa do nosso perfil demográfico. As pessoas vão viver onde se sentem bem, acolhidas, e aí entra mais uma vez a importância de um cenário artístico e cultural vibrante. Não tenho dúvida da importância dos investimentos culturais — disse o governador.

Na presença da secretária de Cultura, Beatriz Araujo, e do presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antônio Hohlfedt, Leite também anunciou o nome que o Teatro Italiano irá receber: Teatro Simões Lopes Neto, em homenagem ao escritor considerado o maior autor regionalista do Rio Grande do Sul.

— É uma tarde histórica. Estamos vendo se concretizar um sonho, que por casualidade eu participei desde 2003, quando foi lançada a pedra fundamental do Multipalco. Esta casa é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, dos artistas e do público — disse Hohlfeldt.

O Teatro Simões Lopes Neto tem 700 metros quadrados e aproximadamente 650 lugares, mesma capacidade do Theatro São Pedro, inaugurado em 1858. As obras ficaram paradas por oito anos, sendo retomadas somente em 2023, com aporte direto do governo do Estado, totalizando R$ 19,6 milhões.

Segundo Beatriz, o funcionamento de mais um grande teatro deve ampliar a participação de espetáculos do interior do Estado.

— Temos procurado viabilizar a vinda de espetáculos do interior também, que sonham se apresentar no Theatro São Pedro ou no Olga Reverbel — frisou a secretária.

O Teatro Oficina Olga Reverbel é uma das salas que integram o Multipalco. Sua inauguração foi em 2023. O complexo também é composto pela Sala de Dança, Sala de Circo e diversas salas para oficinas.