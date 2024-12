Quem serão os premiados com o Troféu Eva Sopher 2024 nesta terça-feira

Atriz Sandra Dani será reconhecida na categoria destaque artístico. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A cerimônia de entrega da edição 2024 do Troféu Eva Sopher será realizada nesta terça-feira (17), às 19h, no palco principal do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº), em Porto Alegre. A entrada é franca.

O evento terá apresentação musical do Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomodê e da ONG Sol Maior.

Chegando a sua sétima edição, a distinção traz em seu nome uma homenagem à empreendedora cultural que por mais de 40 anos foi diretora do teatro e se tornou uma das figuras mais emblemáticas da cultura no Rio Grande do Sul.

O objetivo da distinção é "valorizar personalidades públicas e instituições que colaboraram significativamente para a promoção da cultura em suas diferentes expressões".

Diferentemente de outros prêmios, cujos vencedores são conhecidos apenas na hora, o Troféu Eva Sopher divulga a lista antecipadamente. Veja os nomes abaixo.

Premiados com o Troféu Eva Sopher 2024

Destaque institucional: Banrisul

Banrisul Destaque cultural: produtoras Jane Schoninger e Letícia Vieira

produtoras Jane Schoninger e Letícia Vieira Destaque artístico: atriz Sandra Dani

atriz Sandra Dani Destaque da casa: Maria da Conceição Leges, funcionária do Theatro São Pedro há 21 anos

Conheça a trajetória dos premiados

As biografias abaixo foram divulgadas pela organização do evento.

Banrisul (destaque institucional)

"Fundado em 1928, a primeira agência foi criada na Praça da Matriz, ao lado do Theatro São Pedro, junto ao Tesouro do Estado, local onde mais tarde foi construído o Palácio da Justiça.

Com inúmeros projetos de patrocínio voltado à cultura, o Banrisul é um grande amigo das artes de palco e já promoveu inúmeros espetáculos ao longo de sua história.

Este ano, foi o protagonista de um importante festival de retomada aos artistas após a enchente de maio que assolou o nosso Estado: o festival Movimenta Cena Sul, que impactou mais de 500 profissionais das artes cênicas."

Jane Schoninger (destaque cultural)

"Graduada em Biblioteconomia pela UFRGS, possui especialização em Gestão de Projetos Sociais e Culturais e em Gestão Organizacional.

Desde 1999, atua na gestão e produção de programas culturais e participa de comissões nacionais, estaduais e municipais para avaliação de editais na área cultural, bem como colaborou em curadorias de importantes festivas de artes cênicas no país.

Como coordenadora de artes cênicas e visuais no Sesc RS, atua como produtora-executiva de festivais, mostras e circuitos sistemáticos de teatro, dança, circo e exposições. Participa também de redes nacionais de trabalho do Sesc, na qual contribui para a construção e desenvolvimento de políticas culturais realizadas pela instituição."

Letícia Vieira (destaque cultural)

"Formada em Marketing, com pós-graduação em Educação, Cultura e Diversidade, Letícia Vieira atua desde 1993 no mercado de produção cultural no sul do país e já trabalhou por mais de duas décadas com Eva Sopher em projetos no Theatro São Pedro.

Produtora artística de diversos segmentos da cultura, é diretora da Primeira Fila Produções desde 2013, participou de diversos eventos culturais, na programação e produção de aparelhos culturais e programas como a Feira do Livro de Porto Alegre, Porto Alegre em Cena, Acústicos RS, Mostra Cinema e Direitos Humanos, Miac — Mostra Internacional de Arte Contemporânea, Fumproarte, entre outros."

Sandra Dani (destaque artístico)

"Sandra Dani nasceu em Porto Alegre, é bacharela em Psicologia pela PUC e Bacharela em Interpretação Teatral pela UFRGS, com mestrado em Interpretação Teatral pela Universidade de Nova York.

Foi Professora do Departamento de Arte Dramática da UFRGS de 1976 a 1999 e recebeu inúmeros troféus de Melhor atriz como Prêmio Braskem, Prêmio Açorianos, Festival de Cinema de Gramado, entre outros."

Maria da Conceição Leges (destaque da casa)

"Maria trabalha conosco há 21 anos e é coordenadora de serviços gerais do Theatro São Pedro. Sua trajetória reflete o cuidado e o compromisso com cada detalhe que torna nosso espaço único.

Maria é um exemplo de profissionalismo, garantindo que o Theatro seja sempre impecável para receber artistas, técnicos e público.