Os bastidores dos primeiros dias de trabalho de Quinteros no Grêmio

Quinteros acompanha os treinos físicos dos primeiros dias de pré-temporada. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Os primeiros dias de Quinteros no Grêmio trouxeram um outro estilo de comando ao dia a dia no CT Luiz Carvalho. Depois de ter Renato Portaluppi em ação nos últimos anos, agora é o argentino que começa a dar sua cara ao trabalho no início da pré-temporada do clube. Um estilo que dá protagonismo aos auxiliares e ouve todos que buscam alguns minutos do técnico que ainda não teve tempo de começar a formatação de um time.

Até a última sexta-feira, as atividades que aconteceram com o grupo de jogadores tiveram mais ênfase na parte física. Quinteros participou de toda a elaboração dos dias de trabalho. Com o primeiro jogo-treino marcado para a próxima segunda-feira (13), a comissão técnica deve começar a esboçar um time titular nos treinamentos deste final de semana. E também passar ao grupo quais as ideias táticas para a equipe.

Na condução dos treinamentos, Quinteros adota um estilo mais discreto. O técnico não grita com frequência nem dá sermões nos jogadores após erros. Mas como as primeiras sessões de trabalho tiveram maior ênfase para a parte física, outra marca do trabalho do argentino ainda não foi posta em prática.

Mesmo que os seus auxiliares tenham muita participação no dia a dia de treinos, incluindo o auxiliar permanente do clube, James Freitas, Quinteros ainda não comandou uma sessão voltada para o posicionamento dos atletas.

Neste modelo, membros da comissão técnica se dividem. Desábato costuma orientar treinos específicos para os defensores, enquanto Maximiliano Quesada fica com a responsabilidade de comandar a atividade para os jogadores do setor ofensivo.

Nas conversas com a direção antes do início dos treinamentos, Quinteros indicou que deseja utilizar uma formação que não teve sequência no ano passado com Renato. O argentino vai experimentar Cristaldo e Monsalve juntos no meio-campo, com um deles mais posicionado para fazer as funções defensivas pelo lado do campo. O esquema de jogo deve continuar sendo o 4-2-3-1.

Também não estão descartadas variações táticas para que jogadores que já estão em Porto Alegre tenham oportunidades de mostrar seu potencial. É o caso de Arezo, que hoje tem a concorrência de Braithwaite no comando do ataque. Mas como a saída de Soteldo abriu uma vaga no ataque, e Aravena é o único do grupo com a característica de ser um ponta, não se descarta uma outra formação com oportunidades para o uruguaio.

O primeiro teste do Grêmio acontecerá no CT Luiz Carvalho, no turno da tarde, contra o São José, uma oportunidade para que os jogadores comecem a mostrar em campo as ideias que serão implementadas pela nova comissão. Na próxima sexta-feira (17), o Avenida virá a Porto Alegre. O clube ainda trabalha para viabilizar um terceiro teste antes da estreia no Gauchão, marcada para o dia 22, contra o Brasil-Pel.