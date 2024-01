Faleceu nesta terça-feira (16), em Porto Alegre, a coreógrafa Carla Vendramin. Professora do curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ela tinha 51 anos e venceu o Prêmio Açorianos duas vezes. Em nota, a instituição declarou luto oficial de três dias.