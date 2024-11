"Fazemos mais comércio com o Vietnã do que com a França", diz consultor sobre a polêmica do Carrefour

No quesito repercussão, o boicote anunciado pelo CEO do Carrefour à carne do Mercosul na rede francesa da marca segue dando o que falar. Um dos efeitos mais recentes foi o pedido da embaixada da França por reunião com o ministro da Agricultura do Brasil para tratar do tema. Também houve uma ação de igual reação por parte do setor produtivo, com a recusa em fornecer a proteína às lojas localizadas em território brasileiro.