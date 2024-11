Luto Notícia

Antonio Jesus Pfeil, ícone das artes gaúchas, morre aos 85 anos

Escritor, cineasta e ator, Pfeil dedicou sua vida à cultura, com destaque no cinema, teatro e televisão no Rio Grande do Sul e no Brasil

25/11/2024