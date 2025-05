Porto Alegre conta com novo espaço voltado à valorização da cultura italiana

Inauguração aconteceu nesta quarta-feira, com a presença de autoridades. Bárbara Salvatti / Exata Comunicação

Em cerimônia cheia de emoção, foi inaugurada nesta quarta-feira (7) a sede honorária do Comitê dos Italianos no Exterior (Comites/RS), em Porto Alegre. O novo espaço surge em um ano significativo para a comunidade italiana: a celebração dos 150 anos da imigração no Rio Grande do Sul.

Com 500 metros quadrados e um auditório para cerca de 50 pessoas, o local foi criado para ser um centro cultural e de acolhimento para descendentes de imigrantes italianos, pensado para reforçar o compromisso com a valorização da cultura, da memória e da representatividade das tradições italianas no Estado.

A presidente do Comites/RS, Cristina Mioranza, relembrou a luta dos imigrantes italianos em busca de oportunidades no sul do Brasil há 150 anos. Além disso, destacou que o espaço inaugurado hoje é símbolo de vitória para os descentes.

— A trajetória dos nossos antepassados é, pra nós, sinônimo de cultura, amor e dedicação. Nas malas, eles não trouxeram quase nada. Já no coração, trouxeram tudo: fé, amor pela tradição, trabalho. E assim, levantaram igrejas, construíram comunidades inteiras e deixaram um legado que se perpetua até os dias atuais — destacou Cristina.

O evento contou com a presença de autoridades como o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso. Ambos destacaram a importância da nova sede para a promoção da cultura italiana e o fortalecimento dos laços com o Brasil.

O evento também foi marcado pelo lançamento do livro Andiamo Via – Uma Viagem no Tempo para a Imigração Italiana ao Sul do Brasil, do escritor e cartunista Carlos Iotti, que participou de uma sessão de autógrafos após a solenidade.

No térreo da instituição, uma exposição com a obra de Carlos Iotti foi inaugurada e estará aberta ao público até o dia 5 de junho. A mostra oferece uma experiência visual que passa pela história da imigração italiana, com ilustrações que retratam momentos marcantes e personagens emblemáticos dessa trajetória.

A exposição promete ser um ponto de encontro para aqueles que desejam conhecer mais sobre a herança cultural italiana no Rio Grande do Sul.

Exposição:

Endereço: Ed. Carlos Gomes Center – Térreo (Avenida Soledade, 550 – Petrópolis, Porto Alegre)