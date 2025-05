Bariloche, Ushuaia, Valle Nevado e mais: cinco destinos para curtir as férias de inverno na América do Sul 

Valle Nevado, no Chile, é um um dos destinos preferidos dos brasileiros quando o assunto é neve. lunamarina / stock.adobe.com

Com a proximidade do inverno no Hemisfério Sul, chega também a temporada de neve na América do Sul. O período torna-se um grande atrativo para quem deseja curtir férias e visitar destinos com neve próximos ao Brasil.

Na Argentina e no Chile, há locais para todos os gostos. As opções englobam tanto aqueles que desejam dar um tom mais esportivo ao passeio, com as atividades de esqui, quanto para quem quer curtir uma boa gastronomia e descansar junto a uma bela paisagem.

— O que sempre recomendamos é que a pessoa que tem vontade de fazer viagens procure informações sobre o destino, para tentar entender o objetivo do passeio. Há diferentes formatos, tanto para as pessoas que querem esquiar, quanto para quem não esquia ou para famílias em que apenas uma pessoa vai esquiar — destaca Sophia Catalogne, gerente de marketing da agência de viagens Point da Neve, especializada em destinos nevados.

Zero Hora organizou uma lista de locais dentro do continente sul-americano. Destaque para pontos importantes, como instruções de como chegar, valores de hospedagem e atrações. Também foi feita uma simulação de preços em sites das companhias áreas e em agregadores de ofertas, tendo em vista uma viagem hipotética realizada em agosto deste ano, com saída de Porto Alegre.

Neve na América do Sul

Bariloche, na Argentina

Bariloche é uma das cidades com neve mais procuradas pelos gaúchos. Sarah Zezulka / stock.adobe.com

Bariloche, na região da Patagônia argentina, é o destino ideal para quem irá ver a neve pela primeira vez. A cidade se destaca não apenas pelo esqui, mas também pelas atividades ao ar livre, pelas festas e pelos restaurantes. Dessa forma, conforme aponta Sophia Catalogne, da Point da Neve, é uma ótima opção para famílias, casais, grupos de amigos e esportistas.

Como chegar: para chegar a Bariloche, durante este inverno, os gaúchos podem partir do aeroporto Salgado Filho até o aeroporto Teniente Luis Candelaria . A conexão direta estará disponível entre 17 de junho e 24 de agosto, com valores aproximados de R$ 2 mil . Fora desse período, o viajante pode pegar um voo até Buenos Aires e partir em direção à cidade nevada

para chegar a Bariloche, durante este inverno, . A conexão direta estará disponível entre 17 de junho e 24 de agosto, com valores aproximados de . Fora desse período, o viajante pode pegar um voo até Buenos Aires e partir em direção à cidade nevada Hospedagem: a região oferece diversos serviços de hospedagem, como hotéis, resorts e hostels. Há opções de diárias a partir de R$ 300 , assim como valores superiores a R$ 1,6 mil em hotéis de padrão mais elevado

a região oferece diversos serviços de hospedagem, como hotéis, resorts e hostels. Há opções de diárias a partir de , assim como valores superiores a em hotéis de padrão mais elevado Exemplos de atrações: o Cerro Catedral é uma das maiores estações de esqui da América do Sul, com pistas para todos os níveis. A tarifa de entrada para maiores de 12 anos é de 36 mil pesos argentinos, equivalente a cerca de R$ 170. Outras atividades interessantes na cidade são o Cruce Andino, um trajeto entre Bariloche e Puerto Varas, no Chile; o passeio em Piedras Blancas; a Rota dos Sete Lagos, estrada que liga Bariloche a San Martin de Los Andes; e o Cassino de Bariloche

Ushuaia, na Argentina

Ushuaia está localizada no extremo sul da Argentina. LMspencer / stock.adobe.com

Conhecida como "a cidade do fim do mundo", Ushuaia fica no extremo sul da Patagônia, na Argentina. Durante o inverno, a região chama atenção pela neve em abundância, capaz de cobrir montanhas e bosques, e de formar pistas de esqui. O local dispõe de atrativos diurnos e noturnos, de uma rede hoteleira e de uma boa gastronomia, sendo indicado para famílias, casais, esportistas e snowborders.

Como chegar: a maneira mais comum de chegar ao Ushuaia é partindo do aeroporto de Buenos Aires. É possível pegar um voo do Salgado Filho até o Aeroparque Jorge Newbery, na capital Argentina, para, na sequência, seguir em direção ao destino. Do Rio Grande do Sul ao país vizinho, há passagens a partir de R$ 771 . Já o deslocamento até o Aeroporto Internacional Malvinas Argentinas, no Ushuaia, pode custar a partir de R$ 852 . Ambas as opções são ofertadas pela Aerolíneas Argentinas

a maneira mais comum de chegar ao Ushuaia é partindo do aeroporto de Buenos Aires. É possível pegar um voo do Salgado Filho até o Aeroparque Jorge Newbery, na capital Argentina, para, na sequência, seguir em direção ao destino. Do Rio Grande do Sul ao país vizinho, há passagens a partir de . Já o deslocamento até o Aeroporto Internacional Malvinas Argentinas, no Ushuaia, pode custar a partir de . Ambas as opções são ofertadas pela Aerolíneas Argentinas Hospedagem: a cidade oferece serviços de hotéis, pousadas e hostels, além de sofisticados resorts e spas. Há opções de hospedagem a partir de R$ 250 a diária, assim como quartos em hotéis a partir R$ 2,9 mil . Uma dica é ficar na região central

a cidade oferece serviços de hotéis, pousadas e hostels, além de sofisticados resorts e spas. Há opções de hospedagem a partir de a diária, assim como quartos em hotéis a partir . Uma dica é ficar na região central Exemplos de atrações: O Cerro Castor é um dos principais centros de esqui do Ushuaia, com tarifa inicial de 86,3 mil pesos argentinos, aproximadamente R$ 410,61 por adulto. Outras atrações famosas na região são a Laguna Esmeralda, o Trem do Fim do Mundo e o Glaciar Perito Moreno

Las Leñas, na Argentina

Las Leñas é um dos destinos favoritos de quem deseja aproveitar o esqui. Aline Custódio / Agencia RBS

No coração da Cordilheira dos Andes está um dos principais centros de esqui da Argenina, Las Leñas. A localidade conta com cerca de 30 pistas para quem deseja praticar o esporte, independente do nível, mas também apresenta outras opções para explorar a neve, gastronomia, centros de compras e baladas noturnas. É o tipo de viagem indicada para família, casais e esportistas.

Localizada a cerca de 450 km de Mendonza e 1,2 mil km de Buenos Aires, um dos diferenciais de Las Lenãs é o clima seco, favorável para quem deseja curtir a neve.

Como chegar: não há voos diretos do Brasil para Las Leñas . Uma das opções é pegar uma conexão em Buenos Aires e partir até o aeroporto Ayudante Santiago Germano, na cidade de San Rafael, província de Mendoza. De lá, é possível pegar um transfer até Las Leñas. Do RS ao país vizinho, há passagens a partir de R$ 771. Já de Buenos Aires a San Rafael, a partir de R$ 603

não há voos diretos do Brasil para . Uma das opções é pegar uma conexão em Buenos Aires e partir até o aeroporto Ayudante Santiago Germano, na cidade de San Rafael, província de Mendoza. De lá, é possível pegar um transfer até Las Leñas. Do RS ao país vizinho, há passagens a partir de Já de Buenos Aires a San Rafael, a partir de Hospedagem: a região oferece diferentes formas de acomodação, com alternativas variando entre R$ 200 a R$ 2,5 mil a diária. É possível encontrar estadias com valores mais elevados também

a região oferece diferentes formas de acomodação, com alternativas variando entre a a diária. É possível encontrar estadias com valores mais elevados também Exemplos de atrações: locais interessantes de serem visitados são a lagoa Valle Hermoso, o mirante do Cerro Centinela, os poços naturais de águas termais e a lagoa Larga

Valle Nevado, no Chile

Valle Nevado é considerado o maior centro esportivo de esqui da América do Sul. murilo / stock.adobe.com

O Valle Nevado tornou-se um dos pontos preferidos dos brasileiros quando o assunto é neve. A área é considerada o maior centro esportivo de esqui da América do Sul.

O local ainda oferece infraestrutura para famílias com crianças, grupo amigos, casais e esportistas.

— Valle Nevado acaba se destacando bastante e é um dos principais destinos. Por perto, há outras estações menores como La Parva e El Colorado. Também é próximo da capital Santiago — diz Sophia Catalogne, gerente de marketing da Point da Neve.

Como chegar: para chegar, o Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, em Santiago, é o ponto de entrada mais próximo. A estação de esqui está localizada a aproximadamente 60 km da capital chilena. Há voos diretos de Porto Alegre a partir de R$ 726,76

para chegar, o Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, em Santiago, é o ponto de entrada mais próximo. A estação de esqui está localizada a aproximadamente 60 km da capital chilena. Há voos diretos de Porto Alegre a partir de Hospedagem: de acordo com a agência de viagens Point da Neve, o Valle Nevado disponibiliza três hotéis para diferentes estilos e orçamentos

de acordo com a agência de viagens Point da Neve, o Valle Nevado disponibiliza três hotéis para diferentes estilos e orçamentos Exemplos de atrações: além do esqui, o visitante também pode fazer passeios de teleférico, aproveitar a gastronomia, o centro de compras e atividades noturnas

La Parva, no Chile

La Parva é um centro de esqui próximo ao Valle Nevado. RODRIGO ARANGUA / AFP

La Parva é um dos centros de esqui que estão próximos a capital Santiago, no Chile. Está localizado ao lado dos pontos El Colorado, Farellones e Valle Nevado. O local se assemelha a um vilarejo na montanha e é uma opção para passar um período hospedado ou para passar um dia inteiro, por exemplo.

Como chegar: o Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, em Santiago, é o ponto de entrada mais próximo

o Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, em Santiago, é o ponto de entrada mais próximo Hospedagem: La Parva não oferece hotéis, e a hospedagem dos turistas é feita através da locação de apartamentos ou bangalôs

La Parva não oferece hotéis, e a hospedagem dos turistas é feita através da locação de apartamentos ou bangalôs Exemplos de atrações: entre as atividades, estão o esqui e os teleféricos

Quando começar a organizar a viagem?

O ideal é dar iniciar a organização de uma viagem com antecedência. De preferência, ainda no ano anterior ao de início da temporada de inverno.

— Nunca é tarde para organizar a viagem, enquanto a temporada ainda está rolando. Por volta de outubro, novembro e dezembro, no final do ano é um bom momento — afirma Sophia Catalogne.

Qual a melhor época para aproveitar os destinos nevados?

A neve é um fenômeno natural e está diretamente relacionada ao período do ano e às condições climáticas.

— Aqui no Hemisfério Sul, a temporada de neve vai de meados de junho até mais ou menos setembro. Há períodos em que a pode se prolongar um pouco mais e acabar indo até outubro.

A temporada de neve no Ushuaia é a mais longa da América do Sul, estendendo-se de junho a outubro. Nos outros meses, apesar de não haver neve, os destinos continuam recebendo visitantes para conhecer a cultura local ou para práticas de montanismo, por exemplo.

O que é melhor: moeda local ou dólar?

Atualmente, os locais costumam aceitar dólar, mas o ideal é levar a moeda local ou adquirir um cartão de crédito global.

Cotação do peso argentino: R$ 1 equivale a 209,47 pesos argentinos

R$ 1 equivale a 209,47 pesos argentinos Cotação do peso chileno: R$ 1 equivale a 0,0060 peso chileno

R$ 1 equivale a 0,0060 peso chileno Cotação do dólar: US$ 1 equivale a R$ 5,70

É preciso levar roupas especiais para neve?

Para usufruir da neve com segurança, sem se molhar ou passar frio, são necessárias roupas especiais. Caso o viajante tenha interesse, ele pode comprar ou pegar emprestado de um amigo no Brasil. Mas, nas cidades, há pontos de referência para alugueis de roupas

— A pessoa precisa estar preparada com roupas para neve. Ela precisa se vestir adequadamente para conseguir curtir a viagem. Existem roupas com tecnologia para esse tipo de ambiente, à prova d'água para ela não se molhar e com proteção térmica. É importante tanto para quando ela vai praticar esportes, quanto para um passeio — diz Sophia Catalogne.

Preciso saber esquiar?

Não. Os centros de esqui, tradicionalmente, oferecem aulas e equipamentos para iniciantes.

Quantos dias ficar?

O período de estadia depende de cada caso e do interesse na viagem. Sophia Catalogne, da agência de viagens Point da Neve, aponta que as pessoas costumam ficar entre cinco a sete dias nos locais.

*Produção: Carolina Dill