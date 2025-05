Instituto de Artes da UFRGS será reaberto na próxima segunda-feira, 13 dias após professora ser picada por escorpião

Equipes da Vigilância Ambiental capturaram um escorpião amarelo vivo no local, na terça-feira (6). Cristine Rochol / PMPA

Fechado desde 29 de abril, o prédio do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no Centro Histórico de Porto Alegre, irá reabrir na próxima segunda-feira (12). O primeiro andar da unidade, no entanto, seguirá interditado.

As aulas de cerâmica, que ocorrem no local, serão realocadas para o antigo Instituto de Ciências Básicas da Saúde, no Campus Centro da universidade, até 19 de maio. A interdição aconteceu após uma professora ser picada por um escorpião-amarelo no térreo do prédio.

O animal foi capturado e a estrutura passou por inspeção na mesma data. Uma equipe da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde vistoriou a estrutura na terça-feira (6) e capturou um escorpião-amarelo vivo, além de recolher quatro mortos no prédio. Na área externa, houve a captura de mais 13 aracnídeos.

A direção do Instituto de Artes foi notificada pela prefeitura a providenciar adequações como instalação de barreiras físicas nas portas de entrada e a remoção de material acumulado nas dependências. O instituto também terá que providenciar um Plano de Manejo Ambiental para a espécie.

Leia Mais Flanelinhas ainda atuam em Porto Alegre, mas multas caíram para perto de zero nos últimos dois anos

Bairro com mais notificações

O Centro Histórico é o bairro com mais visualizações do animal notificadas à Vigilância da Capital. Neste ano, o número total de capturas em Porto Alegre foi de 188 escorpiões, a maioria na região central. Ao longo de todo o ano passado, foram 399 animais capturados na cidade.

A Vigilância Ambiental monitora de forma rotineira a região da Praça Dom Feliciano e ruas adjacentes por causa da presença dos aracnídeos.

Leia Mais Homem morto a tiros em frente à escola na Zona Sul atuava como coordenador do tráfico de drogas na região, diz polícia

Confira a manifestação da UFRGS na íntegra

"Com relação às dependências do IA na rua Senhor dos Passos:

● O prédio foi interditado pela Direção do IA em 29/04/2025

● A vigilância sanitária de Porto Alegre foi acionada e fez inspeção na tarde do mesmo dia, com remoção de um animal morto além do escorpião que foi capturado

● Em reunião do Conselho da Unidade de 02/05/2025, houve decisão de manter o prédio fechado para aulas e atividades administrativas até a remoção de materiais de descarte, o que será finalizado até 08/05/2025

●Com isso, o prédio será reaberto para a comunidade em 12/05/2025, mantida a interdição do primeiro andar

●As aulas de cerâmica serão realocadas para a sala 307 do antigo ICBS até o dia 19/05/2025

● As rotinas de desinsetizações, recolhimento de materiais e outros cuidados sanitários que evitem a criação e movimentação de escorpiões passarão a ser guiados por um Plano de Controle e Prevenções, cuja construção foi recomendada pela Vigilância Sanitária e será feita pela Superintendência de Infraestrutura (Suinfra)

● Tais rotinas serão executadas pela gerência administrativa do IA e terá apoio logístico de áreas da Administração Central, no que for preciso.

Com relação à ocupação das instalações do antigo Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS) pelo IA:

● Com base em acordo feito em março, mediado pelo Gabinete da Reitoria, entre as direções do ICBS e do IA, junto com a Suinfra, as estruturas e espaços do segundo e terceiro andares do antigo ICBS passarão a ser alocados para o IA, totalizando cerca de 5.800 metros quadrados. A formalização dessa alocação está sendo feita em processo administrativo interno na data de hoje, 05/05/2025.

● A desocupação de espaços atualmente utilizados por outros órgãos da UFRGS nesses dois andares será negociada com mediação da Reitoria durante os anos de 2025 a 2027, período em que há um plano de ocupação proposto pela Direção do IA."