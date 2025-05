Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate contra o Atlético Grau

Grêmio não conseguiu marcar diante do Atlético Grau. Arte GZH

Em jogo de poucas emoções, o Grêmio empatou em 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida foi disputada nesta quarta-feira (7), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

Podendo assumir a liderança do Grupo D em caso de uma vitória por no mínimo dois gols de diferença, o Tricolor criou poucas oportunidades e não conseguiu balançar as redes.

Do outro lado, o Atlético Grau também não levou muito perigo, com exceção de uma bola na trave na primeira etapa.

O Grêmio volta a jogar pela Copa Sul-Americana na próxima terça-feira (13), às 19h, contra o Godoy Cruz, na Arena. Antes, joga contra o Bragantino, neste sábado (10), às 18h30min, também em Porto Alegre.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Um espectador por quase todo o jogo. Nota 6

Igor Serrote

Alguns erros técnicos que um jogador em busca de afirmação não deveria cometer. Nota 5,5

Jemerson

Mais uma partida segura do zagueiro. Sem erros graves. Nota 6

Wagner Leonardo

Perdeu na disputa com Bandiera duas vezes. O Grêmio escapou de levar o gol pela ineficiência do atacante rival. Nota 5,5

Lucas Esteves

Apareceu pouco no ataque. Também deixou a desejar como marcador em alguns momentos. Nota 5,5

Camilo

Faz o simples. Poderia arriscar um pouco mais com a bola no pé. Nota 6

Cuéllar

Participou pouco da construção das jogadas. Marcou com atenção. Nota 6

Alysson Edward

Começou bem a partida. Mas caiu de rendimento durante o jogo. Nota 5,5

Cristaldo

Mais um jogo de pouca contribuição do camisa 10. Nota 5

Luan Cândido

Testado como ponta pelo lado esquerdo. Não deu resultado na função. Nota 4,5

Arezo

Perdeu as poucas oportunidades que o Grêmio teve. Nota 4,5

Cristian Olivera

Melhorou a produção do ataque quando entrou. Nota 6,5

Monsalve

Mais uma vez perdeu a chance de se colocar na briga pela titularidade. Nota 5,5

Ronald

Buscou alguns passes no campo de ataque. E sem diminuir a capacidade de marcação do meio-campo. Nota 6

André Henrique

Outro jogador que não conseguiu aproveitar a oportunidade. Nota 6

Atlético Grau

A jogada mais perigosa da noite teve Bandiera como protagonista. O atacante ganhou de Wagner Leonardo e acertou a trave do gol defendido por Tiago Volpi.