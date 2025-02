Gio Lisboa lança espetáculo-série que terá turnê pelo Brasil e pela Europa: "Vamos construir juntos"

Gio Lisboa anuncia estreia de "Fora da Plateia". Divulgação / Divulgação

Fora da Plateia é o novo espetáculo do gaúcho Gio Lisboa, que estreia em 5 de março no Brasil e seguirá para a Europa. O projeto, que também vai virar uma série, foi anunciado nesta segunda-feira (10), em São Paulo, em evento para fãs e convidados, além de transmissão ao vivo pelo YouTube.

— Fora da Plateia, na verdade, não é um show, é uma série, em que a gente vai definitivamente mostrar para as pessoas a cultura delas, vai mostrar um pouco das cidades em que passarmos com a nossa resenha, trazer quadros específicos. Vai ser uma experiência imersiva em que o público vai ajudar a gravar o show — explica Gio, que conta com mais de 852 milhões de visualizações no YouTube e mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais.

Participação do público

A grande sacada do espetáculo é a participação do público, que fará parte do conteúdo da série gravada ao vivo em cada cidade. Além disso, algumas localidades contarão com o "after show", evento exclusivo com apresentações musicais, bate-papo e momentos descontraídos com artistas e rappers convidados.

— O vínculo será ainda mais forte, porque vou viver a cidade junto com o público. Vamos construir esse espetáculo juntos — completa Gio.