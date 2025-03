Após tratamento de saúde, Lucas Lucco retoma a carreira e lança novo single: "Feliz em estar de volta"

Afastado de projetos profissionais desde dezembro de 2023, por conta de cuidados com a saúde, Lucas Lucco está de volta ao cenário musical e anuncia o lançamento de Lembra que Aqui Não Tem Nad a, canção de trabalho do projeto Se Conselho Fosse Som.

A faixa estará disponível em todas as plataformas de áudio a partir desta quinta-feira (13), às 21h, e o videoclipe será lançado no YouTube na sexta-feira (14), ao meio-dia.

— Esse lançamento marca não só meu retorno à música, mas também minha reconexão com esse universo artístico, que eu amo tanto. Mal posso esperar para cantar essa faixa com todo mundo e celebrar esse novo momento da minha carreira.

Gravado em São Paulo no final de 2024, Se Conselho Fosse Som conta com 13 faixas e tem as participações especiais de Gusttavo Lima, Nattan e Traia Véia, que marcam presença no projeto por meio de hologramas. O show de lançamento deste novo momento de Lucas Lucco ocorre no Villa Country, em São Paulo, no dia 27 de março.