Espetáculo de ficção sobre a enchente será apresentado nesta terça-feira: "É uma peça sobre o amor "

A equipe de "A Enchente de 24", com o dramaturgo Bob Bahlis (de chapéu) no centro.

Um dos primeiros espetáculos a abordar a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul este ano será apresentado nesta terça-feira (17), a partir das 20h, na Casa de Espetáculos (Rua Visconde do Rio Branco, 691 - Moinhos de Vento), em Porto Alegre. A Enchente de 24 tem direção e dramaturgia de Bob Bahlis.

A montagem se passa na fictícia Santa Isabel, situada no coração do Rio Grande do Sul, que enfrenta a fúria dos rios transbordados, cuja força das águas arrasa quase tudo em seu caminho. A única estrutura que fica de pé é um prédio, que se torna abrigo dos personagens em meio ao desastre .

A peça é fruto de relatos coletados por Bahlis e de sua experiência em maio, tendo que deixar a sua casa, no bairro São João, e indo se abrigar no Litoral. Os alunos do dramaturgo também sofreram com o episódio e o ajudaram no desenvolvimento do texto espetáculo — 11 destes alunos, entre profissionais e iniciantes, estarão em cena.