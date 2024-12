Zé Adão Barbosa conta histórias de pessoas comuns que marcaram época em Porto Alegre; assista 

O ator e diretor Zé Adão Barbosa é o convidado do Perimetral Podcast desta semana para falar sobre sua peça "Histórias de um Porto Alegre". Inspirada no programa de rádio "Era uma vez em Porto Alegre", que Barbosa apresentou de 2005 a 2008, na Rádio Gaúcha, o espetáculo traz histórias reais de figuras notáveis da capital gaúcha. Durante a conversa, ele compartilhou anedotas desses personagens, ressaltando a riqueza cultural e histórica de Porto Alegre.



Entre as narrativas destacadas estão lendas urbanas e personagens emblemáticos, como o Seu Tristeza, que inspirou o nome do bairro Tristeza, e o Rei Negro, um imigrante nigeriano que se tornou figura respeitada na sociedade local no início do século 20.



Além de falar sobre a peça, o ator e diretor abordou seu envolvimento com a cultura local, incluindo a criação de um novo teatro em Porto Alegre. Esse projeto busca ampliar o espaço de produção cultural na cidade, em um esforço para revitalizar a cena artística, especialmente após os desafios trazidos pela enchente e pela pandemia.