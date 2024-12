Cervejeiro na Holanda, gaúcho vem conquistando prêmios internacionais

O gaúcho, atualmente, é cervejeiro e comanda o departamento de análise sensorial da empresa — o que, segundo ele, inclui fazer basicamente o trabalho que um juiz tem em um concurso, avaliando todos os lotes produzidos e as etapas do processo.

— Analisando ela, estudando os guias de estilo de cada concurso, gerenciando os lotes e as logísticas deles, em 2023, essa mesma cerveja, sem nenhuma alteração na receita, ganhou ouro em absolutamente todos os concursos que participou , incluindo o World Beer Cup, que é, de longe, o mais concorrido e prestigiado do mundo.

European Beer Star, no centro, com a sua equipe da Uiltje Brewing Company.

De mala e cuia

Formado em Publicidade e Propaganda, o santa-cruzense, em 2008, já havia morado na Irlanda , por um ano, com a namorada — hoje, esposa — Carla Bacco, que é UX Designer. Por lá, descobriu a cerveja artesanal e ficou apaixonado pela bebida. Quando voltaram para Porto Alegre, viraram habitués do hoje extinto pub Lagom, no Bom Fim.

Foi por conta do bar e de ver amigos mergulhando no universo cervejeiro, que Baumhardt decidiu migrar de profissão. Juntando economias — e com o apoio da família —, em 2013, saiu da agência onde trabalhava e se deu seis meses para tentar dar certo no mercado da cerveja.