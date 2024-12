Estúdio gaúcho é premiado pelo design de rótulos de bebidas; veja fotos

Além da bebida alcoólica em si, a embalagem também faz parte do planejamento que envolve o produto. A empresa gaúcha Holy Studio é especializada no desenvolvimento dos rótulos e, neste final de ano, levou prêmios nacionais e internacionais por suas criações.

O rótulo do John Chester Ross & Sons Whiskey, criado para a norte-americana House Veritasi, levou o bronze na categoria internacionalização no 14º Prêmio Brasileiro de Design 2024, promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Design (Abedesign). O evento aconteceu em São Paulo no início de dezembro.