Projeto de cinema itinerante volta a levar cultura para o interior gaúcho

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O projeto RodaCine com uma exibição em 2011. Fundacine/RodaCine / Divulgação

Tradicional projeto de cinema itinerante do Estado, o RodaCine está de volta. E, desde a sua última exibição, passaram-se 10 anos. O lançamento deste retorno está marcado para sexta-feira (13), às 19h, no pátio da Secretaria da Cultura de Novo Hamburgo (Secult), que fica na Avenida Dr. Maurício Cardoso, 132, no bairro Hamburgo Velho.

O RodaCine, nesta retomada, pretende percorrer 20 municípios do interior do Rio Grande do Sul ao longo de 2025, exibindo exclusivamente obras audiovisuais gaúchas. É uma forma de valorizar e incentivar a indústria criativa local.

A primeira sessão deve ocorrer na segunda quinzena de janeiro de 2025, mas o roteiro das cidades ainda está em definição. Entre os municípios confirmados, estão os da região sul do Estado, como São Lourenço do Sul, Mostardas e Jaguarão.

A expectativa é que a jornada pelo próximo ano ofereça a milhares de espectadores gaúchos a experiência de estar no cinema. Realizadores e produtoras interessados em participar poderão submeter suas obras para o processo de seleção da nova edição do RodaCine por meio do link.