Loja de chocolates de Gramado lança “Casa dos Contos"

Com 35 lojas licenciadas no Brasil, 18 na serra gaúcha e um parque temático próprio, a Florybal Chocolates — tocada pelo casal Valdir Cardoso e Janete Mayer e por seu filho Tiago — se prepara para lançar o 19ª empreendimento em Gramado .

Localizada na Avenida Borges de Medeiros e batizada de Casa dos Contos Florybal , a nova unidade promete encantar visitantes com um universo mágico inspirado em histórias infantis que marcaram gerações .

A novidade começou a operar em modelo de teste no último domingo (1º) e será inaugurada no dia 11 de dezembro .

Além do ambiente interno repleto de detalhes, o espaço contará com o Jardim das Borboletas, uma extensão do famoso Jardim Encantado Florybal.