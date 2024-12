Os 110 anos do sambista gaúcho Túlio Piva

Ao lado de Lupicínio Rodrigues , Túlio é o mais reconhecido autor gaúcho de sambas, com dezenas de gravações por cantores como Elza Soares, Jair Rodrigues, Demônios da Garoa, Germano Mathias e até Elis Regina no início da carreira.

Como destaca Fonseca, ele começou tocando os tangos que ouvia nas rádios argentinas em sua cidade natal, Santiago. Ao conhecer as músicas de Noel Rosa, nos anos 1930, encantou-se com o samba e levou para o violão (que já tocava bem) a potência rítmica do tango.